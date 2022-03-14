Сочнее, если под крышкой и в манке: как сделать тающие во рту сырники по Лазерсону

Телеповар Илья Лазерсон поделился в своем телеграме рецептом вкусных и сочных сырников, которые просто тают во рту.

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Ингредиенты: творог — 300 г, яйцо — 1 шт., мука — 15 г, манка — 35 г/50 г (на панировку), сахар — 30 г, ванилин или ванильный сахар — по вкусу, сливочное и растительное масло — по 30 г. Соус: сметана — 150 г, мед — 50 г.

Творог разминаем вилкой с сахаром. Добавляем яйцо, насыпаем ванилин, манную крупу и муку, хорошенько вымешиваем.

Разделяем на семь-восемь равных частей, придаем форму биточков высотой примерно в 1,5 см. Обваливаем в манной крупе.

Смешиваем растительное и сливочное масло. Обжариваем под крышкой сырнички с обеих сторон на среднем огне. Примерно по восемь минут с каждой стороны.

Выкладываем на салфетку, даем лишнему маслу впитаться в нее. Смешиваем сметану с медом и подаем с этим соусом к столу.

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