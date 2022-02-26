Не забудьте хорошенько прогреть лук с тушенкой: Лазерсон раскрыл секрет вкусных макарон по-флотски

Известный шеф-повар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как вкусно приготовить знакомые всем макароны по-флотски. Кулинар использовал тушеную лосятину, ее можно заменить на любимую тушенку.

Ингредиенты: растительное масло, лук, тушеная лосятина, макароны, соль, вода, сельдерей.

Головку лука нашинковать, обжарить на растительном масле. Выложить в него тушенку, потушить вместе, чтобы лучок пропитался вкусом, а мясо приобрело более сильный аромат.

Макароны отварить в подсоленной воде до состояния полуготовности. Лазерсон использует для макарон по-флотски короткие изделия. Желательно в виде спирали, они лучше других пропитываются соками. Бросить в сковороду с мясом и луком, размешать, потушить немного до полной готовности макарон.

Пожить в тарелку, сверху посыпать нашинкованным сельдереем.

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