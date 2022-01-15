«Все едят с удовольствием!»: как вкусно приготовить зимние ленивые голубцы с квашеной капустой по Лазерсону

Илья Лазерсон на своем кулинарном проекте YouTube «Зона Лазерсона» поделился своим вариантом приготовления ленивых голубцов. Известный телеповар делает их с квашеной капустой.

Ингредиенты: рис, вода, соль, сливочное масло, растительное масло, мука, молоко, соль, сметана, томатное пюре или паста, говядина, свинина, репчатый лук, квашеная капуста, молотый перец.

Рис положить в сотейник, залить кипятком, чтобы вода покрыла примерно на 8 мм. Поставить на максимальный нагрев, посолить, помешать. Варить около 8 минут после закипания. Он должен свариться на 80%, не до конца.

Заранее нарубить и потушить капусту с небольшим количеством томатной пасты и водой.

Далее приготовить соус бешамель. В сотейнике растопить масло, положить ложку муки, обжарить, влить холодное молоко (стакан), посолить, добавить по половинке столовой ложки сметаны и томатной пасты, посолить. Помешивая ждать загустения соуса. Получился томато-сметанный бешамель.

Нарубить мелко лук, бросить на сковороду с маслом. Обжарить, можно добавить немного воды для мягкости.

Смешать фарш с рисом (его должно быть меньше), посолить. Сюда же отправить тушеную капусту и жареный лук. Хорошенько размешать. Вылепить крупные колобки, сформировать из них котлетки.

На дно формы положить немного бешамеля, разложить ленивые голубцы. Полить соусом бешамель.

Духовку нагреть до 160 градусов, поставить голубцы. Запекать при такой температуре минут 30, потом, если нужна будет корочка, температуру увеличить. Запекать до готовности.

Подавать со сметаной, посыпать перцем.

«Очень классное блюдо! Все едят с удовольствием!» — сказал Илья Лазерсон.

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