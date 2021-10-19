«Вкуснейшие сырники в сметанной заливке»: Лазерсон ставит их в духовку, и там они аппетитно пропитываются соусом

Этот рецепт телеповар привез из Беларуси.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить необычные сырники по белорусскому рецепту.

«Я вам покажу, как приготовить вкуснейший десерт. Попробовав раз, вы поймете, как это вкусно. Обязательно к приготовлению.

Ингредиенты: творог — 500 г, сахар — по вкусу, ванильный сахар – щепотка, мука — 2 столовые ложки с горкой, яйцо — 1 шт. Для жарки: сливочное и растительное масло. Сметанная заливка: сметана 150-200 г, молоко — 1 ч. ложка, ванильный сахар — 1 щепотка, желток — 1 шт., мука — 1 ч. ложка, сахар — по вкусу.

Творог положить в миску, посыпать сахаром по вкусу, бросить пару столовых ложек муки, вбить яйцо, размешать ложкой. Лучше оставить это тесто на некоторое время отлежаться.

В это время сделать соус. В сметану налить чуть молока, добавить ванильного сахара, положить желток, чайную ложку муки, немного сахара. Поставить на плиту, чуть подогреть (градусов до 70), помешивая венчиком.

В сковороду бросить кусочек масла сливочного, налить растительного. Вылепить из теста толстенькие и маленького диаметра сырники. Обжарить на масле. Они после обжарки останутся сырыми внутри, но допекутся под соусом в духовке.

Разложить обжаренные сырники в емкости для запекания. Полить соусом и поставить в духовку на 190 градусов (конвекция). Запекать до золотистого цвета сметаны, уйдет на это около 20 минут.

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