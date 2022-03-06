Просто ням! Как сделать вкусный салатик из томата, сухариков и колбаски, рассказал Ивлев

Закуска очень простая, но при этом традиционно пользуется популярностью за столом.

Знакомые и понятные ингредиенты – залог успеха блюда за любым столом. Именно этим правилом руководствовался известный телеповар Константин Ивлев, выбирая рецепт для личного блога.

Кулинар предложил подписчикам приготовить салат в деревенском стиле. Блюдо порадует простотой, но при этом может украсить праздничный стол.

Ингредиенты: 2-3 охотничьи колбаски, оливковое масло, 1 зубчик чеснока, розмарин, чиабатта, 1 томат, зеленый базилик, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Колбасу рубим на брусочки, сделав с обеих сторон надрезы крестиком. Поджариваем на сухой сковороде, вытапливая жирок и усиливая аромат.

Чиабатту рвем на кусочки. Вынимаем колбасу из сковороды, капаем оливковое масло и жарим хлеб вместе с розмарином. Солим и перчим.

Лук нарезаем перьями, томат – дольками, чеснок – мелко, базилик рвем, смешиваем с коласой. Поливаем оливковым маслом, солим, перчим, посыпаем гренками, размешиваем.

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