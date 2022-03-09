Ответ Ивлева на закрытие фастфудов! Шеф дал рецепт аппетитных фиш-энд-чипсов с домашним соусом

KFC и McDonald’s покинули российский рынок, а потому у нас появился отличный повод освоить кулинарные рецепты от ведущих шеф-поваров России. Ведь приготовить хрустящую вкуснятину дома на самом деле — проще простого!

больше по теме Не хуже KFC! Делаем хрустящие стрипсы из курочки по рецепту Бельковича Саша Белькович обваливает мякоть птицы в крошке из чипсов.

Ранее мы опубликовали рецепт румяных стрипсов из курочки от Саши Бельковича, а тем, кто предпочитает аппетитную рыбку в кляре, посоветуем рецепт Константина Ивлева.

В личном блоге телеповар научил готовить фиш-энд-чипсы — хрустящие снаружи и сочные внутри, да еще и с домашним соусом!

Подготовить кляр, смешав темпурную муку с небольшим количеством воды. Мякоть белой рыбы нарезать на узкие брусочки. Заранее накалить растительное масло.

Обмакнуть в кляре, окунуть наполовину в горячее масло, чуть подержать (полсекунды) и бросить. Жарится такая рыбка буквально минуту.

Достать на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Сделать соус, смешав майонез с соусом сладкий чили и измельченными жареными водорослями нори (продаются готовыми в пачках).

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