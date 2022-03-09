«Не будем страдать ожирением»: Семенович назвала плюсы от ухода европейских брендов

Анна Семенович уверена, что Россия ничего не потеряет, а даже приобретет от санкций.

Анна Семенович постаралась найти положительные черты из того, что многие европейские и западные бренды покинули Россию.

Певица попросила своих поклонников не поддаваться панике, ибо пока ничего страшного не произошло из-за ухода таких брендов, как McDonald’s, KFC и Coca-Cola с отечественного рынка, а также известных марок одежды.

По мнению знаменитости, в нашей стране производство продуктов налажено хорошо и даже более, чем достаточно.

«У нас прекрасная и вкусная молочная продукция, крупа, куры, яйца, есть рыба и фрукты. Я очень давно в том числе ношу одежду русских дизайнеров, обожаю нашу обувь, сделанную по моим меркам, все очень качественное из натуральных материалов! — написала в личном блоге Анна Семенович.

Артистка считает, что отечественная продукция ничуть не хуже импортной во многих отраслях экономики.

«Все будет отлично! Нет Coca-Cola? Переживем, у нас есть вкусный «Байкал», «Тархун», «Буратино» и т.д. А то, что мы и наши дети перестанут есть McDonald’s, так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением. Будем развивать свой малый и большой бизнес, мы сильные, мы со всем справимся. Не тратьте свою энергию на панику, давайте будем разумными и сплоченными», — призвала Семенович россиян.

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