Как сделать итальянский омлет фриттату: пожарить с беконом и картошкой, сверху положить сыр, советует Белькович

Это простое деревенское блюдо любят во всем мире.

Итальянский омлет фриттату любят во всем мире, если вы не пробовали это простое, сытное и очень аппетитное блюдо, самое время это сделать. Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как его готовят.

Ингредиенты на 4 порции: яйцо — 7 шт., картофель — 1 шт., опята маринованные — 140 г, масло сливочное — 20 г, бекон 80 г, сыр творожный — 70 г, лук зеленый – пучок, соль/перец по вкусу.

Бекон нарезать крупными кусочками. Чеснок порубить слайсами. Лук зеленый нашинковать не слишком мелко. Картофель заранее отварить и размять или нарезать на небольшие кусочки.

Яйца предварительно разбить в отдельную миску, посолить, поперчить и немного взбить вилкой или венчиком.

На теплую сковородку уложить бекон и сливочное масло. Жарить бекон на слабом огне для вытапливания из него жира. Затем добавить чеснок и обжарить еще немного, после чего положить зеленый лук и картофель.

Все перемешать и добавить маринованные опята, обжарить и залить яичной массой. Также сверху можно посыпать свежей зеленью или уложить сыр.

Поставить сковородку в духовку на 7-8 минут до готовности.

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