Кокосовая стружка и ягода в помощь! Как приготовить манную кашу так, что все попросят добавки, рассказал Белькович

Как быстро и вкусно сделать кокосово-малиновую манную кашу, рассказал телеповар Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты на 4 порции: крупа манная – 150 г, масло сливочное – 30 г, малина замороженная – 200 г, молоко – 800 г, сахар – 30 г, стружка кокосовая – 25 г.

Разогреть молоко в сотейнике, но не кипятить, всыпать манную крупу и кокосовую стружку.

Вымешивать и греть до тех пор, пока крупа не заварится, добавить в кашу малину замороженную, сахар, соль по вкусу.

Довести до готовности и в конце добавить сливочное масло, хорошо размешать, подать с ягодами малины.

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