«Как сочно и вкусно!»: Белькович поделился рецептом французских апельсиновых блинов с ароматной пропиткой

Саша Белькович готовит блины и заливает их соусом.

Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить французские апельсиновые блины, которые удивляют новым вкусом и ароматом.

Их делают на основе обычных блинов, рецепт можно посмотреть здесь.

Ингредиенты на 2 порции: блины — 4 шт., апельсины – 1 шт., сахар — 120 г, сок апельсиновый — 200 мл, масло сливочное — 50 г.

С апельсинов срезать цедру и белую мякоть. Фрукты нарезать на кружочки.

В сковородку насыпать сахар и дождаться, когда он начнет плавиться и карамелизоваться. Влить пакетированный апельсиновый сок и бросить цедру.

Затем туда же отправить дольки апельсина. Немного потомить.

Положить кусочек сливочного масла для нежного вкуса.

Положить прямо в соус блин. Пропитать, затем свернуть его в сиропе треугольником и сразу выложить на тарелку. Сделать так со всеми блинами. Украсить блины томлеными апельсиновыми дольками.

«Посмотрите, как сочно и вкусно получилось!» — похвастался Саша Белькович.

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