Картошка, грибочки и лучок: как делает аппетитный блинный торт Ивлев

Таким сытным блюдом можно накормить всю семью!

Константин Ивлев уже делился рецептом блинного торта на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel в сметане и сгущенке с творогом и жареным яблочком. А теперь новый блинный торт от шефа, но уже несладкий — с запеченной картошечкой, зеленым лучком и грибочками.

Ингредиенты: 300 г картофеля (запеченного), 100 г хрустящего лука, 100 г зеленого лука, 120 г белых грибов, 300 г шампиньонов, 200 г вешенок, 100 г растительного масла, соль и перец по вкусу.

Бросаем в кипящую воду белые грибы, варим 3 минуты, нарезаем на дольки и обжариваем на масле.

Картофель запекаем в духовке до готовности (около 20 минут). Очищаем, толчем, солим. Смешиваем с нарезанным зеленым луком.

Тонко шинкуем шампиньоны, обжариваем на растительном масле, солим. Готовим, пока не испарится вся влага. Тушить можно также в сметане. Обжариваем вешенки, солим, перчим.

Блины готовим любимым способом. Выкладываем блинный торт помощи большого кулинарного кольца или разборной формы для запекания.

Кладем кольцо на плоскую тарелку, укладываем блин, распределяем картошку с луком. Снова кладем блин, чуть приминаем руками и делаем слой белых грибов, снова кладем блин, присыпаем хрустящим луком, кладем шампиньоны, снова блин и вешенки, посыпаем лучком.

Делаем так до конца, меняя виды грибов и присыпая луком. Оставляем торт настаиваться.

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