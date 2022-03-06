«Самое простое»: как быстро сделать пирожное безе из яичного белка и сахара по Ивлеву

Константин Ивлев рассказал в личном блоге, как приготовить нежное и недорогое безе своими руками. Телеповар делает его с арахисом в карамели, отчего десерт получает новое вкусовое звучание.

«Безе, пожалуй, самое простое в приготовлении пирожное. Чтобы оно получилось идеальным, нужно минимум ингредиентов – сахар и свежие яичные белки, максимум физических усилий, но здесь всегда выручит техника, и качественный пергамент», — сказал известный шеф.

Ингредиенты: белок — 200 г, сахар — 200 г, сахарная пудра — 200 г, арахис в карамели — 150 г.

Взбить в блендере белок с сахаром и сахарной пудрой на средней скорость в течение 20 минут. Всыпать в пышную массу орехи в карамели, размешать. Взять кондитерский мешок, выложить воздушный состав. Противень застелить пергаментом и выдавить на него башенками безе.

Запекать в духовке при 110 градусах в течение одного часа.

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