Всего 2 ложки муки! Готовим легкие и вкусные оладушки из морковки, картошки и кабачка по Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его создатель известный кулинар Василий Емельяненко поделился рецептом овощных оладушек.

«Прекрасное решение быстро и вкусно накормить всю семью из самых доступных ингредиентов! Оладушки по моему рецепту можно каждый раз подавать с разными соусами или сметаной — вкусно будет всегда!» — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: морковь — 1 шт., кабачок (цукини) – 0,5 шт., картофель — 1 шт., лук — небольшой кусочек, чеснок — 2 зубчика, яйца — 1 шт., мука — 2 ст. ложки, соль, перец, копченая соль — по вкусу, растительное масло.

На терке для моркови по-корейски натереть морковку, картошку, кабачок. Вбить яйцо, добавить муку, нашинкованный лук, пропустить через пресс чеснок. Посолить и поперчить по вкусу, размешать.

На среднем огне пожарить на растительном масле до готовности с обеих сторон. Подавать с любимыми соусами или сметанкой.

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