«Самый вкусный»: шеф Емельяненко раскрыл свой рецепт кружевных блинов на дрожжах

Василий Емельяненко считает, что для начинок они самые лучшие.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл рецепт своих любимых блинов.

«Я вам расскажу, как приготовить очень вкусные дрожжевые блины. Существует огромное количество рецептов приготовления блинов, но этот, на мой взгляд, самый вкусный», — прокомментировал известный шеф.

Ингредиенты: молоко топленое (теплое) — 1 л, мука — 500 г, яйца — 2 шт., дрожжи инстантные — 10 г, растительное масло — 25 г, соль — 5 г, сахар — 30 гр. + 1 ч. ложка.

Сделать дрожжевую основу (опару). В емкость налить 100 мл теплого топленого молока, насыпать чайную ложку сахара, добавить дрожжи, перемешать до полного растворения сахара.

Для того, чтобы процесс брожения происходил быстрее, нагреть в сотейнике воду и опустить на дно сотейника емкость с молоком, сахаром и дрожжами. В миску с мукой насыпать соль, сахар.

В миску с теплым молоком добавить два яйца, поднявшиеся дрожжи. Молоко с яйцами и дрожжами налить в миску с мукой и взбить блендером на низкой скорости до однородности.

Как тесто поднимется, взбить его венчиком, чтобы оно опустилось. Данное действие повторять еще 2 раза. После третьего взбивания добавить растительное масло, перемешать.

Пожарить на раскаленной сковороде, смазанной маслом.

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