Жареный бекон, сосиски, грибы и яйца: как составить настоящий английский завтрак, показал Емельяненко

Телеповар уверен, что такая аппетитная трапеза никого не оставит равнодушным.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как составить настоящий английский завтрак.

«Английский завтрак понравится всем, кто любит сытные и вкусные завтраки. Рецепт простой, готовится быстро, ну а результат превзойдет все ваши ожидания. Дорогие женщины, приготовив такой завтрак своему мужчине, большая вероятность того, что вас будут просить готовить такую вкуснятину каждый день», — сказал кулинар.

Ингредиенты: сосиски — 2 шт., белая фасоль в томатном соусе, томаты — 2 шт., шампиньоны — 3 шт., бекон — 3 ленточки, яйца — 2 шт., хлеб бездрожжевой или тостовый, сливочное масло, базилик или любимая зелень.

Обжарить кусочки бекона с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на тарелку, на эту же сковороду бросить нарезанные на 4 части шампиньоны.

Томаты разрезать на две части и вместе с грибами обжарить на стороне среза. На сосисках сделать неглубокие надрезы и также обжарить. Выложить все на тарелку с беконом и добавить фасоль в томатном соусе.

Одновременно на плите разогреть две сковороды и на каждую отправить по небольшому кусочку сливочного масла. На одну сковороду разбить яйца и пожарить глазунью. На второй обжарить кусочки хлеба на сильном огне.

Выложить на тарелку яйца, хлеб, украсить зеленью.

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