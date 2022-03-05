С нежным творожным кремом: как Белькович делает пористые шоколадные блинчики на кефире

Саша Белькович утверждает, что они получаются очень вкусными.

Известный телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich поделился рецептом шоколадных блинчиков на кефире. Они получаются пористыми и мягкими. Известный кулинар еще готовит к ним нежный творожный крем с ягодами, превращая в изысканный десерт.

Ингредиенты на 10-12 блинов: кефир — 500 мл, яйца — 2 шт., какао — 20 г, мука — 100-130 г, сахар — 50 г, масло сливочное — 50 г, вода — 40-50 мл, соль, перец по вкусу. На начинку: творожная масса — 2 упаковки, сахар — 2 ст. л, варенье ягодное — 2 ст. л.

Кефир комнатной температуры влить в миску, вбить яйца, добавить воду, перемешать венчиком.

Насыпать сахар, соль, какао, смешать. Затем добавить муку и растопленное сливочное масло, быстро перемешать.

Раскаленную сковородку смазать растительным маслом и перед тем, как вливать блинную массу, обязательно ее каждый раз перемешивать. Пожарить блины.

Сделать начинку: творог и сметану положить в миску, пробить блендером или протереть через сито. Положить сахар и варенье, размешать. Завернуть начинку в блины.

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