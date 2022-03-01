«Это бомба, обещаю!»: как приготовить хрустящие кусочки курочки в молотых чипсах по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить вкусные кусочки курочки в панировке из чипсов. Кулинар запекает их в духовке, а потом ест с соусом или в лаваше с овощами.
Ингредиенты на 4 порции: куриное бедро — 500 г, яйцо — 2 шт., мука — 100 г, чипсы — 70 г, растительное масло — 20 мл. Соус: майонез — 100 г, карри порошок — 1 ч.л., мед — 1 ст.л.
Снять мякоть с косточек. Нарезать на кусочки, поперчить, посолить, посыпать сахаром, перемешать. Руками измять чипсы до крошек. Взбить пару яиц.
Кусочки панировать в муке, потом в яйце, потом в чипсах. Разложить по противню, застеленному пергаментом.
Выпекать в духовке на 180 градусах 20 минут.
Смешать соус, есть с ним. Или уложить в лаваш с овощами и сыром и завернуть.
«Можете есть хоть так, хоть так. Но то, что это бомба, обещаю!» — сказал Саша Белькович.
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