Муки – ложка и без жарки в масле! Как Белькович готовит пышные и нежные сырники в духовке

Они получаются аппетитными и нежирными.

Как сделать вкусные сырники в духовке с минимумом муки, рассказал в личном блоге телеповар Саша Белькович.

Ингредиенты на 6 сырников: творог зернистый — 350 г, творог мягкий — 100 г, мука — 1 ст.л., манная крупа — 2 ст.л., яйцо — 2 шт., ванильный сахар — ½ ч.л., сахар — по вкусу, соль – щепотка. Для подачи: джем — 150 г, сметана.

Смешать все ингредиенты для сырников. Взять формочки, смазать маслом, обсыпать манкой, чтобы сырнички не прилипали. Выложить состав.

В серединку можно выдавить джем. Отправить в духовку на 20 минут на 180 градусах. Подавать со сметанкой.

«Попробуйте! Классный рецепт!» — рекомендовал Белькович.

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