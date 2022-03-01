Блинный торт по Ивлеву: шеф делает слой творога, слой жареных яблок в сахаре и поливает сметаной со сгущенкой

Константин Ивлев уверен, что такая вкуснятина порадует всех домочадцев.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить сочный, аппетитный блинный торт с яблоками и творогом в сметане и сгущенке. Это очень вкусно, заверил телеповар.

Ингредиенты: блины – 15 шт., яблоки (зеленые кисленькие) – 5 шт., изюм белый – 100 г, сливочное масло – 120 мл, сахар, корица молотая – по вкусу фундук (другой орех или арахис) – 30 г, творог 9% – 500 г, сметана – 100 г, лимон (для воды под яблоки) – 1 шт. Для покрытия торта: сметана – 500 г, сгущенка – 250 г, фундук или арахис в карамели – 250 г. Тесто для блинов: молоко – 1 л, мука – 475 г, яйцо – 10 шт., масло растительное – 200 г, сахар – 175 г, соль – 25 г.

Смешать состав для теста. Испечь блинчики.

В кастрюлю налить холодную воду, чтобы туда складывать кусочки яблок, выжать туда немного лимонного сока. Это нужно для того, чтобы фрукт на срезе не темнел. Нарезать очищенные яблоки мелким кубиком.

Растопить в сковороде сливочное масло, бросить яблоки, изюм, полторы ложки сахара, размешать. Обжаривать 5–7 минут, пока сахар не начнет карамелизоваться. Насыпать корицу. Чуть еще поджарить, должны на яблоках появиться сахарные «паутинки».

Орехи хорошо измельчить при помощи скалки.

Положить блин, сверху разложить чистый творог без примесей, потом опять блин. Чуть прижать ладонями. Сделать слой яблок. Опять положить блин, чуть прижать. Повторить все слои. Сверху должен остаться блин.

Полить сметаной, обмазать со всех сторон. А сверху сметаны сделать слой сгущенки. Можно полить все неравномерно, так будет даже интереснее. Посыпать орешками.

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