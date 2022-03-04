И вовсе не на ТВ: где на самом деле шеф Ивлев встретил свою молодую жену

В феврале прошлого года известный телеповар и ведущий проектов «На ножах» и «Адская кухня» канала «Пятница!» Константин Ивлев официально женился в третий раз. Его избранницей стала Лера Куденкова.

В прошлых отношениях с Марией Ивлевой шеф прожил более 20 лет, у них родилось двое наследников — дочка Маша и сын Матвей. В марте 2020 года экс-жена Константина Ивлева впервые рассказала о том, что у ее мужа новая возлюбленная, называя все это дело «интрижкой».

Но, как видим, у кулинара все оказалось серьезно. Сейчас счастливая пара ожидает совместного малыша, который должен появиться на свет буквально со дня на день.

В начале отношений Константина Ивлева и Леры Куденковой ходило очень много сплетен, говорили, что влюбленные встретились на телевидении, когда шеф записывал свои программы, а Лера — студентка журфака МГУ — пришла к нему на практику.

Однако Лера рассказала своим поклонникам совсем другую историю. Оказалось, что им удалось найти друг друга на обычном продуктовом рынке! Вот так любовь ко вкусной и качественной пище может объединить!

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