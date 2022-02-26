Пальчики оближешь! Готовим нежный открытый пирог с рыбой, шпинатом и сыром по рецепту Ивлева

Блюдо понравится тем, кто ценит много начинки и вкусное песочное тесто.

Телеповар Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рецептом аппетитного открытого пирога, который в Европе называют киш лореном.

Шеф использовал в начинку семгу, но ее можно заменить на более дешевые сорта рыбы, если речь идет о будничном блюде, например, на треску. А вот пикша и скумбрия из-за своего аромата не подойдут.

В сочетании с сыром и шпинатом рыба играет новыми вкусовыми красками. Просто пальчики оближешь, считает шеф!

Ингредиенты на тесто: яйцо — 2 шт., сахарный песок — 50 г, соль — 20 г, сливочное масло — 250 г, мука — 450 г. На начинку: филе семги — 200 г, сливки 33% — 100 мл, шпинат листовой — 100 г, сыр тертый — 120 г, яйцо — 2 шт., соль и перец по вкусу.

Смешать муку, сахар, сливочное масло, соль, яйца в миксере, замесить тесто. Поставить в холодильник, накрыв пленкой.

Нарубить меленько шпинат, вбить два яйца, влить сливки, бросить щепотку соли и тертый сыр. Перемешать, оставить немного настояться.

Очистить рыбу, нарезать на куски. Также положить нарезанные ветчину и сыр. Этот состав смешать с предыдущим шпинато-сырным.

В форму для запекания уложить тесто и распределить ровно по дну формы. Отступить от края формы пару сантиметров и пальцами промять в центре, чтобы получились бортики и приподнялись над начинкой в процесс выпекания.

Разложить начинку, не залезая за бортики. В разогретую до 190 градусов духовку поставить форму, выпекать 40 минут. Оставить на столе готовый пирог на 15 минут. Нарезать, подать к столу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.