Замариновать и обжарить в муке: как приготовить хрустящие кусочки индейки, рассказал Емельяненко

Аппетитное блюдо выполняется на азиатский манер — быстро и ароматно.

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как вкусно пожарить индейку.

«Предлагаю приготовить блюдо для истинных гурманов. В меню — хрустящее мясо индейки, и подадим мы его с обалденно вкусным апельсиновым соусом. Попробовав этот несложный в приготовлении и доступный деликатес, уверен, что вы его будете готовить регулярно», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: бедро индейки – 1 шт., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., апельсиновый сок – 200 мл, мука, соевый соус – 50 мл, перец чили – 1 шт., растительное масло, сливки – 50 мл.

Бедро индейки нарезать тонкими ломтиками, морковь нашинковать тонкой соломкой, лук нарубить полукольцами. Мясо и овощи залить апельсиновым соком, добавить соевый соус, перемешать и оставить мариноваться минут на 10–15.

Затем обвалять в муке и отправить в кипящее растительное масло. Мясо с хрустящей корочкой выложить на бумажное полотенце.

На разогретую сковороду бросить маринованные лук и морковку, налить апельсиновый маринад. Добавить сливки и на среднем огне выпаривать лишнюю жидкость 20 минут. Морковь с луком выложить на тарелку, сверху положить индейку. Полить апельсиновым соусом и украсить перцем чили.

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