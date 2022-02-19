Грибочки пожарить, полить ароматным маринадом: как быстро и вкусно приготовить вешенки по Емельяненко

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» обнародовал рецепт закуски из вешенок. Очень простой!

«Предлагаю вашему вниманию быстрый рецепт вешенок с ароматной заправкой — очень простое блюдо, с которым без труда справится даже новичок», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: вешенки — 300-400 г, петрушка — небольшой пучок, чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, перец чили — по вкусу, растительное масло, уксус 9% — 0,5 ч. ложки.

Отрезать стебли петрушки и максимально мелко порубить листья. Чеснок также мелко нарезать, переложить в миску с петрушкой, по вкусу посолить, поперчить. Для пикантности добавить несколько колечек пикантного перца чили и половину чайной ложки уксуса. Заправку тщательно размять (чтобы петрушка с чесноком пустили сок) и налить немного растительного масла.

Грибы разделить на небольшие части и жарить до готовности на растительном масле. Жареные вешенки выложить на тарелку, добавить ароматную заправку и подать к столу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.