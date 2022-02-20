«Понравится всем!»: фаршируем багет сочным мясом и запекаем в духовке по Емельяненко

Такого фастфуда вы и ваши близкие еще не ели, считает телеповар.

Телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом аппетитного фаршированного багета на своем канале YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

«Багет с бефстрогановом понравится всем, кто любит вкусно и сытно поесть, особенно его оценят любители фастфуда. Блюдо получается очень сочным, аппетитным, а сочетание хрустящего багета с сырно-мясной начинкой делает его просто потрясающе неповторимым», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: фарш — 300-400 г, багет — 1 шт., сыр моцарелла – 150 г, лук — 1 шт., шампиньоны — 2 шт., лук зеленый — несколько перышек, томат – 0,5 шт., сметана 30 % — 2 ст. ложки, растительное масло, соль, перец, чеснок — 2 зубчика, острый перец чили — по вкусу.

Обжарить мелко порезанные лук и грибы на сильном огне. Посолить, поперчить. Мелко нарезать два небольших зубчика чеснока и отправить в сковороду. Как только лук станет золотистым, добавить фарш и половинку порезанного на мелкие кубики томата. Посолить, перемешать. Нарубить перец чили, бросить туда же, положить сметану. Размешать, убавить огонь и готовить еще 10 минут.

С помощью небольшого ножа вырезать верхнюю часть багета (крышечку). Две половинки багета очистить от мякиша.

Сыр нарезать на тоненькие брусочки и выложить на дно багета. Положить на противень, застеленный пергаментом, заполнить начинкой, накрыть верхней частью батона, поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 градусов 8-10 минут с конвекцией. Нарезать на кусочки, поперчить, посыпать зеленью, подать к столу.

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