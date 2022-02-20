Шеф добавляет вареное яйцо и грибы: как готовит сочный пирог с курицей из пачки слоеного теста Емельяненко

Выпечку телеповар заворачивает в форме улитки, чтобы получилась красивой.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко поделился на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецептом вкусного и простого пирога с курицей и грибочками из пачки слоеного теста.

«Одно из самых излюбленных блюд русской кухни — это пироги. А что может быть лучше сочетания курицы и грибов? Правильно. Пирог с этими ингредиентами», — сказал телеповар.

Ингредиенты: филе бедра курицы — 300 г, слоеное тесто — 1 пачка, шампиньоны — 300 г, яйца — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок – зубчик, кинза – пучок, укроп — несколько веточек, кунжут, сливочное масло, мука, соль, перец.

Филе бедра курицы нарезать кусочками примерно сантиметр на сантиметр. На разогретую сковороду со сливочным маслом отправить мясо. Сразу не переворачивать, а только, когда подрумянится. Посолить, поперчить. Положить в сковороду мелко нарезанную луковицу. Чтобы жидкость от мяса выпаривалась, жарить на самой высокой температуре.

Шампиньоны нарезать крупными слайсами. Бросить в сковороду, поперчить, обжарить с мясом до готовности.

Два вареных яйца размять вилкой в однородную массу, добавить мелко нарубленный зубчик чеснока. Перемешать.

Пучок кинзы мелко нарезать, отправить в сковороду и туда же выложить яичную смесь. Начинку перемешать.

Тесто положить на муку, раскатать. Несколько веточек укропа разложить на одной половине теста. Накрыть второй половиной, чтобы укроп остался внутри. Раскатать тесто в длинную полоску. Смазать его яйцом и выложить начинку вдоль теста. Натянуть его, закрыть начинку и прижать. Должна получиться длинная колбаска.

На пергамент швом вниз выложить пирог, свернув его в улитку. Чтобы была красивая корочка, смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Пергамент с пирогом переложить на противень и отправить в духовку на 25 минут при температуре 190 градусов.

«Грибы и курица созданы друг для друга. Получился удивительный пирог, хрустящий, золотистый и необычайно вкусный», — прокомментировал Емельяненко.

больше по теме Выбор звезд всех мастей: Вилкова вслед за Пугачевой облачилась в модный клош на променад Уютные меховые шляпки нравятся модницам разных возрастов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.