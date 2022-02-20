В стиле азиатской кухни: как сделать сочную курочку в чесночно-медовом соусе по Емельяненко

Василий Емельяненко на своем проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом приготовления курицы в азиатском стиле.

«Чесночно-медовый соус великолепно оттеняет вкус курицы и придает ей оригинальность и изысканность. Сочные и нежные кусочки куриных бедрышек в аппетитной глянцевой глазури взбудоражат все ваши вкусовые рецепторы», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: куриные бедра — 4 шт., чеснок — 6 зубчиков, мед — 1 ст. ложка, соевый соус — 2 ст. ложки, водоросли нори (комбу) — 5 г, вода — 1 л, мука — 2 ст. ложки, крахмал — 1 ст. ложка, сахар — 1 ст. ложка без горки, соль — 2 ст. ложки (без горки).

Острым ножом аккуратно удалить внутреннюю кость вместе с хрящами (кожу обязательно оставить).

В чашу блендера насыпать одну столовую ложку сахара, две столовые ложки соли и отправить водоросли нори. Залить 300 мл теплой воды и пробить все погружным блендером. Полученный маринад процедить через сито и добавить еще 700 мл теплой воды. Залить куриные бедра и оставить мариноваться на два часа. Маринованные бедра выложить и накрыть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

В миску насыпать муку, крахмал и обвалять бедрышки с двух сторон. В разогретую сковороду налить растительное масло и выложить бедрышки кожей вниз. Жарить, не переворачивая на среднем огне 10 минут, не до конца прикрыв сковороду крышкой, чтобы выходил лишний пар.

На вторую разогретую сковороду налить немного растительного масла и выложить обжаренные бедра уже внутренней стороной вниз. Мелко нарубить чеснок, бросить на сковороду с бедрышками.

Жарить на среднем огне 3-4 минуты, периодически помешивая. В сковороду добавить ложку меда, уменьшить огонь и все тщательно перемешать. Влить соевый соус и пару столовых ложек воды. Через 5-6 минут выключить огонь.

Бедрышки выложить на тарелку, полить медовым соусом и посыпать зеленым луком.

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