«Детишки это любят!»: как быстро сделать тянущуюся внутри и хрустящую снаружи кесадилью по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как готовит для домашних вкусную мексиканскую кесадилью. «Мои детишки это любят точно!» — сказал кулинар.

Ингредиенты: консервированная кукуруза – 100 г, курица горячего копчения – 1 окорочок (готовый копченый или самим сварить или пожарить), полутвердый сыр – 200 г, пшеничная лепешка – 4 шт. Соус: помидор – 3 шт., кинза – 1 пучок, лайм – 1 шт., сахар – 2 ч. л, соль по вкусу.

Курицу горячего копчения нарезать мелким кубиком. Натереть сыр.

Сделать соус до приготовления кесадильи, потому что ее нужно есть горячей и хрустящей. Мелко нарезать помидор (если нет свежих, то можно взять томаты в собственном соку). Мелко нарезать кинзу. Добавить к помидорам кинзу, сахар и полить соком лайма (если вдруг лайма нет, то можно взять лимон). Перемешать, посолить.

Положить пшеничные лепешки на сухую разогретую сковороду, нагрев плиты должен быть средний. На половину лепешки выложить сыр, сверху курочку и немного кукурузы и еще слой тертого сыра. После того, как сыр начал чуть-чуть плавиться, закрыть ее второй половинкой лепешки и немножко прижать, чтобы она стала плотнее.

Через пару минут перевернуть лепешку на другую сторону и дать подпечься с другой стороны, также пару минут. Нарезать на кусочки, есть с соусом.

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