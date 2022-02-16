Десерт из фрукта – просто мечта! Как сделать жареный банан с карамелью по Бельковичу

Саша Белькович утверждает, что это бомба!

Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить жареный банан с карамелью. «Бомба!» — сказал про свой десерт известный телеповар.

Ингредиенты на 2 порции: сахар –150 г, банан – 2 шт., сливки 22% или 33% – 200 мл, пломбир – 100 г.

На сковороду высыпать сахар, растопить до жидкой карамели. Расстелить пергамент и, выливая тонкой струйкой на бумагу по кругу, нарисовать несколько кругов. Оставить застывать. Это нужно для подачи.

На остатки карамели положить кусочки сливочного масла, растопить, положить очищенные бананы, обжарить с двух сторон.

Бананы достать, в карамель с маслом влить сливки и чуть притушить, получится сливочный соус.

На тарелку полить соус, сверху положить бананы, рядом — мороженое и сверху — застывшую карамель. Очень красиво, быстро и просто!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.