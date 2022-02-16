Свеклу запечь для аромата: как приготовить «невозможно вкусный» украинский борщ по Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить украинский борщ со шкварками с его авторскими фишечками. Именно так он варит суп для своих гостей в ресторанах.

«Невероятно ароматный, густой, насыщенный и невозможно вкусный украинский борщ», — похвалил свое блюдо шеф-повар.

Ингредиенты: грудинка свиная, картофель — 3 шт., лук — 1,5 шт., морковь — 1,5 шт., лавровый лист — 1 шт., свекла запеченная (крупная) — 1 шт., капуста (среднего размера) — 1/5 кочана, сало шпик — 75 г, растительное масло, стебли укропа, сахар — 1 ч. ложка, уксус 9% — 1 ст. ложка, томаты пелати или свежие помидоры — 4 ст. ложки, мука — 1 ст. ложка (без горки), петрушка — 4-5 веточек, укроп — 3-4 веточки, зеленый лук — 2-3 стебелька, чеснок — 4-5 зубчиков, соль.

Половинку моркови нарезать кружочками, опалить для аромата с половинкой луковицы газовой горелкой (если есть). Отправить в кастрюлю с мясом. Мясо залить водой, посолить, бросить лаврушку, варить до готовности.

Грудинку нарезать на небольшие кусочки. Картофель — тоже, отправить в кастрюлю с бульоном. Тонко нашинковать капусту. На крупной терке в разные миски натереть запеченную свеклу и свежую морковь.

Мелкими кубиками нарезать сало и на маленьком огне сделать шкварки. Переложить их в тарелку, а вытопившийся жир налить в кастрюлю с бульоном. На растительном масле обжарить мелко нарезанную луковицу, тертую морковь и добавить сахар.

На второй сковороде с маслом обжарить мелко нарезанные стебли укропа и тертую запеченную свеклу, налить столовую ложку уксуса, немного бульона, поперчить, перемешать и потушить.

В кастрюлю положить капусту, лук с морковью и грудинку. Томаты пелати (или натертые на терке свежие помидоры) подсолить, пару минут пассеровать, потом отправить в кастрюлю с бульоном.

На сковороду налить немного растительного масла, добавить муку и слегка обжарить. В обжаренную муку налить немного бульона, перемешать и вылить все кастрюлю.

Сразу же отправить свеклу, перемешать и дать борщу покипеть пару минут.

На заправку меленько нашинковать чеснок, зеленый лук, зелень, добавить шкварки, хорошенько перемешать, отправить заправку в борщ и дать настояться 30 минут.

«Украинский борщ подаем на стол со сметаной, чесночными пампушками и тонко нарезанным салом», — сказал Василий Емельяненко.

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