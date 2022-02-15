Все смешал и сварил! Как на раз-два сделать вкусные ленивые вареники с творогом по Емельяненко

Василий Емельяненко также рассказал, как приготовить к ним простой ягодный соус.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef поделился рецептом вкусных и нежных ленивых вареников, которые делаются очень просто и быстро. Плюс – способом приготовления ягодного соуса, который дополнит блюдо.

«Вареники можно подавать на завтрак, обед или ужин. Ленивые вареники очень нравятся детям и это проверенный способ, как с удовольствием их заставить есть творог», — сказал шеф.

Ингредиенты: творог — 300 г, мука – 50 г, яйцо — 1 шт., любимые ягоды (можно замороженные) — 200 г, сахар — 75-100 г, соль.

В миску с творогом разбить яйцо, насыпать сахар, муку, немножко соли, перемешать. Творожное тесто выложить на посыпанную мукой доску и раскатать в форму колбаски. Нарезать на тонкие кусочки и каждый кусочек обвалять в муке.

В сотейник отправить ягоды, насыпать сахар. Периодически помешивая, довести до кипения и через 5 минут убрать с огня.

Поставить на плиту кастрюлю с водой, добавить немножко соли и, как только вода закипит, бросить ленивые вареники. Варить после закипания воды не более 5 минут. Подавать с ягодным соусом или сметаной.

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