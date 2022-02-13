«С духовкой сочнее, проще, вкуснее!»: как правильно жарить покупные замороженные котлеты по Емельяненко

Даже этот полуфабрикат становится аппетитным при профессиональном подходе.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился секретом приготовления замороженных покупных котлет. Известный шеф в начале их обжаривает, а потом ставит в духовку, меняя в ней функции.

«Можете, конечно, пожарить, как бабушка вас учила – на сковороде, а потом под крышкой. Но с духовкой сочнее, проще, вкуснее!» — заверил телеповар.

Он уверен, что именно его рецепт — самый правильный.

Ингредиенты: котлеты — 1 упаковка (6 штук), растительное масло, сливочное масло — небольшой кусочек, перец — по вкусу.

Замороженные котлеты оставить при комнатной температуре на один час, чтобы немного подтаяли. На разогретую сковороду налить немного растительного масла и пару минут обжаривать котлеты с двух сторон до легкого румянца.

Выложить на противень, покрытый фольгой, по вкусу поперчить, запекать 25 минут при температуре 100 градусов, включив режим конвекции.

По истечении 25 минут следует вытащить котлеты из духовки, разогреть духовку до максимальной температуры, включив режим «гриль» и отправить противень с котлетами еще на 3 минуты.

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