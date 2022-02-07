Быстрые пирожки из лаваша: Емельяненко заворачивает в лепешку начинку и ставит в духовку

Василий Емельяненко клал внутрь фрукты с сахаром, но можно что-то свое.

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef предложил рецепт быстрых пирожков из лаваша, который он использовал вместо теста. Начинку можно придумать свою, если клубники и банана не найдется.

«Сегодняшний рецепт особенно заценят любители десертов и сладкого. Готовьте с запасом, ведь от такого лакомства за уши не оттащишь. Сочные, аппетитные и румяные треугольнички готовятся очень быстро и просто, ну а от результата вы будете в восторге», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: лаваш, клубника, банан, сахар, яйцо (желток), сгущенка, сливочное масло.

На две части разрезать лист лаваша. На небольшие кусочки нарезать банан, клубнику, перемешать с сахаром. Начинку выложить на лаваш и красиво завернуть в форму треугольника.

Треугольники выложить на противень, покрытый пергаментом, смазать яичным желтком и сверху положить кусочек сливочного масла. Запекать в духовке 8 минут при температуре 180 градусов.

«Простой и невероятно вкусный десерт готов, подаем к столу вместе со сгущенкой и наслаждаемся», — сказал Емельяненко.

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