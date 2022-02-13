Смазать сыром: как дешевые котлеты из куриного фарша превратить в ресторанное блюдо, показал Емельяненко

По его рецепту мясо получается сочным и ароматным.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef делится своими профессиональными хитростями, которые использует в работе в ресторане. На этот раз он рассказал, как приготовить куриные котлеты особенно сочно, вкусно и ароматно.

Ингредиенты: куриный фарш — 500 г, хлеб — несколько кусочков, лук — 2 шт., растительное масло, соль, перец, зелень, зеленый лук, сливочный сыр.

Фарш посолить и поперчить по вкусу, добавить размоченный в воде хлеб. Мелко нашинковать лук и зелень, все смешать. Сформировать пышные котлеты, обжарить с двух сторон на растительном масле.

Положить на противень, застеленный пергаментом, поставить в духовку, выпекать на 180 градусах 15 минут.

Далее горячие котлеты смазать сливочным сыром, который и даст неповторимый вкус и посыпать любимой зеленью, зеленым луком.

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