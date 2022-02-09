Готовимся к Масленице! Как сделать блинные конвертики с сырной начинкой по Емельяненко

Это аппетитное блюдо пригодится для бодрого завтрака или на праздничный стол.

Василий Емельяненко в преддверии Масленицы поделился на YouTube-шоу Gadget Chef рецептом, который как раз пригодится на праздник. Такие блинные конвертики с сыром порадуют ваших близких на завтрак.

Ингредиенты: мука – 150 г, молоко – 470 мл, масло растительное – 80 мл, яйца – 3 шт., соль – 5 г, сахар – 40 г, творог 9%, сыр моцарелла для пиццы, оливки, перец.

Молоко, муку, сахар, соль, растительное масло, яйца пробить в однородную массу. На крупной терке натереть сыр, смешать с оливками, поперчить и размешать.

На растительном масле обжарить блины с одной стороны и перенести на пергамент. В середину выложить сырную начинку и аккуратно завернуть блин в форме треугольника.

Блинчики отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Сырные треугольнички перед подачей украсить зеленым луком.

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