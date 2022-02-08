Завернуть сосиску с сыром в лаваш – и в духовку! Как делает сочную и хрустящую закуску Емельяненко

Казалось бы, что может быть проще в приготовлении любимых всеми сосисок в тесте? Однако телеповар Василий Емельяненко придумал альтернативу – сосиски в лаваше! А для сочности он добавил сыр.
Рецептом шеф поделился на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».
Ингредиенты: лаваш, сосиски, сыр, кунжут, яйцо, соус барбекю, соус кимчи.
От лаваша отрезать полоску, равную длине сосиски. Положить ломтик сыра, сверху — сосиску, закрутить в рулетик.
Взбить яйцо, смазать края лаваша, склеить. Разложить по противню, застеленному пергаментом.
Смазать взбитым яйцом, посыпать семенем кунжута. Разместить в разогретой до 190 градусов духовке на 8 минут.
Сделать аппетитный соус, смешав соусы барбекю и кимчи. Подать его с приготовленными сосисками.
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