Завернуть сосиску с сыром в лаваш – и в духовку! Как делает сочную и хрустящую закуску Емельяненко

Василий Емельяненко уверяет, что с этой вкуснятиной справится на кухне даже ребенок.

Казалось бы, что может быть проще в приготовлении любимых всеми сосисок в тесте? Однако телеповар Василий Емельяненко придумал альтернативу – сосиски в лаваше! А для сочности он добавил сыр.

Рецептом шеф поделился на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: лаваш, сосиски, сыр, кунжут, яйцо, соус барбекю, соус кимчи.

От лаваша отрезать полоску, равную длине сосиски. Положить ломтик сыра, сверху — сосиску, закрутить в рулетик.

Взбить яйцо, смазать края лаваша, склеить. Разложить по противню, застеленному пергаментом.

Смазать взбитым яйцом, посыпать семенем кунжута. Разместить в разогретой до 190 градусов духовке на 8 минут.

Сделать аппетитный соус, смешав соусы барбекю и кимчи. Подать его с приготовленными сосисками.

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