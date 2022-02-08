Скоро Масленица! Как готовит вкусные блинчики на кефире актриса Наталия Антонова

С 28 февраля по 6 марта православные россияне отмечают Масленицу, впрочем, традиция хлебосольства в это время радует даже атеистов.

Актриса Наталия Антонова предложила своим поклонникам в преддверии праздника рецепт блинов на кефире. Они получаются нежными, мягкими, с приятным вкусом.

«Скоро Масленица!» — с восторгом напомнила звезда кино.

Ингредиенты: кефир – 1 литр, мука – 300 гр., яйца – 3 больших или 4 маленьких, сахар – 4-5 ст. ложек, соль – 1/4 ст. ложки, сода – 0,5 ч. ложки.

Смешать все ингредиенты венчиком, тесто должно быть жидким, но тягучим, если густо — разбавить крутым кипятком, вливать и одновременно быстро мешать.

Выпекать на горячей скороде, смазанной маслом, с двух сторон.

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