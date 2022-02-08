Как приготовить меренговый торт
Видео
Почему Ирина Муравьева не хотела сниматься в «Москва слезам не верит»
Видео

Скоро Масленица! Как готовит вкусные блинчики на кефире актриса Наталия Антонова

Они получаются нежными, мягкими, аппетитными.

Скоро Масленица! Как готовит вкусные блинчики на кефире актриса Наталия Антонова
Наталия Антонова. Фото: Global look press

С 28 февраля по 6 марта православные россияне отмечают Масленицу, впрочем, традиция хлебосольства в это время радует даже атеистов.

Актриса Наталия Антонова предложила своим поклонникам в преддверии праздника рецепт блинов на кефире. Они получаются нежными, мягкими, с приятным вкусом.

«Скоро Масленица!» — с восторгом напомнила звезда кино.

Ингредиенты: кефир – 1 литр, мука – 300 гр., яйца – 3 больших или 4 маленьких, сахар – 4-5 ст. ложек, соль – 1/4 ст. ложки, сода – 0,5 ч. ложки.

Смешать все ингредиенты венчиком, тесто должно быть жидким, но тягучим, если густо — разбавить крутым кипятком, вливать и одновременно быстро мешать.

Выпекать на горячей скороде, смазанной маслом, с двух сторон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

блинчикиблинывкусные рецептыМасленицаНаталия АнтоноваРецептычто приготовить