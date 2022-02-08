Вкуснятина из лаваша: Белькович заворачивает в лепешку сыр, колбаску, помидор и ставит в духовку

Известный телеповар СТС Саша Белькович делится своими фирменными рецептами с поклонниками не только на телевидении. Он также ведет микроблог, где старается публиковать максимально простые способы приготовления различных аппетитных блюд.

Большой популярностью на его страничке в Instagram пользуется у подписчиков ленивая пицца кальцоне. Шеф предложил отказаться от замеса теста, а просто взять готовый лаваш и наполнить его аппетитной начинкой.

Ингредиенты: лаваш — ½ лепешки, томаты пилати — 100 граммов, колбаса — 50 граммов, моцарелла — 75 граммов, сыр твердых сортов — 50 граммов, красный лук —½ головки, шампиньоны — 4 грибочка, яйцо — 1 штука.

На половинку лаваша положить томаты в собственном соку, размазать по лепешке.

Подсолить, расположить кусочки шампиньонов, колбасы, ломтики моцареллы, красный лук полукольцами, посыпать тертым твердым сыром.

По периметру промазать края лаваша взбитым яйцом для склейки. Сверху положить вторую половинку лепешки, прижать по краям. Нанести сверху яйцо.

Выпекать в духовке 15 минут на 170 градусах, пока пицца не станет румяной.

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