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Шеф стонал, когда ел это мясо! Как приготовить свинину в чесноке и раскаленном масле по Ивлеву

Новым простым и вкусным рецептом поделился Константин Ивлев.

Шеф стонал, когда ел это мясо! Как приготовить свинину в чесноке и раскаленном масле по Ивлеву
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel обнародовал рецепт аппетитной свинины. Готовится она очень просто, а улетает со стола моментально.

«Сегодняшний выпуск я решил посвятить запеченной свиной шее с чесноком и розмарином под раскаленным маслом. Минимум телодвижений во время готовки — и бомбически вкусное блюдо у вас на столе! Кстати, этот рецепт можете смело записывать в категорию праздничных или на компанию», — прокомментировал Ивлев.

По мнению шефа, такое мясо может многим понравится ни чуть не меньше, чем шашлык. А если его сразу не съесть, его можно будет подавать к столу и в холодном виде в салатах, бутербродах и просто так.

Ингредиенты: свиная шея – 1,5 кг, сливочное масло – 500 г, розмарин свежий – 10 г, чеснок – 5 зубчиков, петрушка – 10 г, копченая паприка – по вкусу, молотый кориандр – по вкусу, гранулированный чеснок – по вкусу, соль, перец – по вкусу.

Запеченная свинина. Кадр из YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

На не до конца размороженной свиной шее сделать поперечные глубокие надрезы. Почти до конца (1,5–2 см шириной). Мясо посолить, обсыпать кориандром, сухим чесноком, перцем, копченой паприкой.

Завернуть в пергамент, потом в фольгу, поставить в духовку. Запекать 1,5 часа на 170 градусах.

Положить мясо на блюдо, сверху раскрыть пергамент и фольгу, оставить так, не снимая. Посыпать зеленью, рубленым свежим чесноком и залить раскаленным сливочным маслом.

Когда Ивлев пробовал свое блюдо, он буквально стонал от наслаждения!

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