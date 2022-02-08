Шеф стонал, когда ел это мясо! Как приготовить свинину в чесноке и раскаленном масле по Ивлеву

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel обнародовал рецепт аппетитной свинины. Готовится она очень просто, а улетает со стола моментально.

«Сегодняшний выпуск я решил посвятить запеченной свиной шее с чесноком и розмарином под раскаленным маслом. Минимум телодвижений во время готовки — и бомбически вкусное блюдо у вас на столе! Кстати, этот рецепт можете смело записывать в категорию праздничных или на компанию», — прокомментировал Ивлев.

По мнению шефа, такое мясо может многим понравится ни чуть не меньше, чем шашлык. А если его сразу не съесть, его можно будет подавать к столу и в холодном виде в салатах, бутербродах и просто так.

Ингредиенты: свиная шея – 1,5 кг, сливочное масло – 500 г, розмарин свежий – 10 г, чеснок – 5 зубчиков, петрушка – 10 г, копченая паприка – по вкусу, молотый кориандр – по вкусу, гранулированный чеснок – по вкусу, соль, перец – по вкусу.

На не до конца размороженной свиной шее сделать поперечные глубокие надрезы. Почти до конца (1,5–2 см шириной). Мясо посолить, обсыпать кориандром, сухим чесноком, перцем, копченой паприкой.

Завернуть в пергамент, потом в фольгу, поставить в духовку. Запекать 1,5 часа на 170 градусах.

Положить мясо на блюдо, сверху раскрыть пергамент и фольгу, оставить так, не снимая. Посыпать зеленью, рубленым свежим чесноком и залить раскаленным сливочным маслом.

Когда Ивлев пробовал свое блюдо, он буквально стонал от наслаждения!

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