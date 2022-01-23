Тают во рту: как приготовить сочные ребрышки в перечном соусе, рассказал Ивлев

Константин Ивлев рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel, как вкусно сделать ребрышки. По словам шефа, в его рецепте соединились лучшие традиции европейской, паназиатской и русской кухонь.
«Запеченные свиные ребрышки в перечном соусе – невероятно сочные, нежные и ароматные. Мясо на кости получается таким мягким, что просто тает во рту!» — сказал известный телеповар.
Ингредиенты: свиные ребрышки – 2 кг, соль, перец – по вкусу. Соус перечный: чили соус – 150 г, лук – 50 г, чеснок – 30 г, масло сливочное – 25 г, перец черный молотый – 10 г, соевый соус – 35 г, соус ворчестер – 15 г, кетчуп – 25 г, вода – 100 мл.
Растопить на плите сливочное масло, добавить нашинкованный лук, поджарить до прозрачности. Бросить нарезанный чеснок.
Пока обжаривается лук, включить духовку на 230 градусов.
В кастрюльку с луком добавить сладкий чили, соевый соус, сахар, немного кетчупа (классического, без добавок), черный перец молотый и соус ворчестер. Перемешать, оставить томиться на медленном огне 10 минут.
Застелить фольгой кулинарную форму так, чтобы была возможность закрыть блюдо. Выложить ребрышки, посолить. Залить соусом. Ребрышки не должны в нем плавать или, наоборот, оставаться слишком открытыми.
Закрыть фольгой, поставить в духовку на 25 минут. За 5 минут до готовности, раскрыть фольгу и выставить максимальную температуру в печи. Это позволит придать ребрышкам аппетитный золотистый цвет.
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