Вкусно хрустим под телик: как сделать закуску болельщика «Фиш & чипс» по рецепту Ивлева

Константин Ивлев на своем кулинарном проекте YouTube Ivlev Chef Channel рассказал, как сделать всемирно известную закуску болельщиков «Фиш & чипс» без тяжелой картошки. Рыбу можно использовать на свой вкус.

Такая хрустящая закуска может отлично скрасить вечер у телевизора, уверен шеф.

Ингредиенты: филе трески — 300 гр., мука «Темпура» — 200 гр., масло подсолнечное — 900 мл. Для соуса: майонез — 120 гр., соус «Сладкий чили» — 40 гр., жареные водоросли нори — 2 гр. Для подачи: лимон — ½ шт., соль — по вкусу.

Хорошо разогреть растительное масло в кастрюле. Нарезать рыбу на тонкие брусочки, обсушить бумажной салфеткой.

В миску всыпать темпурную муку и понемногу добавлять воды. Замесить венчиком густоватое тесто, по консистенции оно должно напоминать 3% кефир.

Опустить кусочки рыбы в кляр, обвалять, бросить в масло. Опускать в масло так: вначале на четверть, задержать на полсекунды, чтобы она не прилипла сразу ко дну. Готовить до румяной корочки около одной минуты.

Выложить на бумажное полотенце, подавать с соусом и лимоном.

Для соуса смешать майонез, сладкий чили соус и жаренные в кунжутном масле водоросли нори (чипсы, продаются в магазине готовые).

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