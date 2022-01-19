«Легче легкого»: как сделать пирог из лаваша с сыром и колбасой по рецепту Ивлева

Мука и тесто не понадобятся совсем.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как сделать очень простой пирог.

«Сегодня я предлагаю вам приготовить простейший и очень вкусный сырно-творожный пирог с копченостями. Без добавления муки и замешивания теста! Уверен, такого вы еще не пробовали. Схема следующая: быстро смешиваем продукты, которые есть в каждом холодильнике, и быстренько запекаем! Легче легкого», — прокомментировал шеф.

Ингредиенты: лаваш – 300 г, творог 9% – 400 г, яйцо – 4 шт., сыр – 200 г, сливки – 250 г, салями – 100 г, маслины – 80 г, оливковое масло – 20 мл, соль, перец – по вкусу.

Вбить в творог яйца, положить натертый сыр и оливки. Перемешать.

Разрезать лаваш на равные по размеру ленты, ровно положить их друг на друга. Затем по длине лепешки перегнуть все слои пополам. Мелко разрезать ленты в виде широкой лапши. Положить лаваш в миску к творожной начинке.

Измельчить туда же салями. Залить состав сливками и перемешать. Эту массу положить в кулинарную форму и разровнять. Сверху сбрызнуть оливковым маслом. Запекать 45 минут в духовке при температуре 170 градусов.

Готовый пирог оставить на столе на 10-15 минут. Извлечь из формы и подать к столу.

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