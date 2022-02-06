«Вкуснее шаурмы»: как сделать сочную греческую питу дома из фарша и лепешки по Емельяненко

Известный телекулинар Василий Емельяненко на своем проекте YouTube Gadget Chef рассказал, как приготовить аппетитную и сочную греческую питу с мясом.

«Это вкуснее шаурмы», — заверил шеф-повар.

Ингредиенты: лук, болгарский перец, чеснок, домашний фарш, томаты в собственном соку, перец, соль, зелень, лепешка пита, листья салата, красный лук, лук репчатый.

Нарубить мелко репчатый лук и болгарский перец. Обжарить на оливковом масле до готовности. Добавить зубчик чеснока и быстро перемешать.

Выложить фарш, томаты пилати, тушить до готовности мяса. Поперчить, посолить, бросить нарубленную зелень. Начинка готова.

На сливочном масле обжарить лепешку, разрезать пополам. Вставить в кармашек лист салата, положить фарш, сверху – нарезанный красный лук полукольцами.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!