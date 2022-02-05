«Всего 3 ингредиента!»: как приготовить аппетитную запеканку с курочкой и кабачком под сыром по Емельяненко

Для этого блюда не понадобятся кулинарные способности, а выглядит оно не хуже, чем в ресторане.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef поделился новым рецептом. На сей раз он предложил приготовить запеканку с кабачком и курицей под сырной корочкой.

больше по теме Быстрый маринад: уже через 3 часа ароматную рыбку с укропом по Емельяненко можно подавать на стол Закуска получается красивой и аппетитной.

«Всего 3 ингредиента и шикарный ужин на столе!» — презентовал свое блюдо Василий Емельяненко.

По словам Емельяненко, блюдо простое, получается вкусным и выглядит очень аппетитно.

Ингредиенты: кабачок (цукини), мясо куриного бедра, сыр, зелень, соль, перец.

На тонкие слайсы нарезать кабачок, слегка отбить куриное мясо. В керамические формы выложить кабачки, по вкусу посолить и добавить перец. На кабачки выложить мясо, посолить и поперчить. Мясо посыпать тертым сыром, выложить на сыр еще один слой кабачков и снова посыпать тертым сыром.

Формы отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Украсить любимой зеленью и подать к столу.

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