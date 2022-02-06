Секрет от шефа Емельяненко: как приготовить нежные окорочка с хрустящей аппетитной корочкой

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом аппетитных окорочков с фишкой, которая позволяет их приготовить ароматными, с зажаристой корочкой и нежными внутри.

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«Что может быть вкуснее запеченных куриных окорочков с хрустящей корочкой и румяным картофелем, трудно даже представить. Мы все же добавим один ингредиент, который в разы усилит вкус блюда», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: куриные окорочка — 3 шт., картофель — 2 шт., лук — 2 шт., томаты — 2 шт., вино сухое белое — 100-150 мл, тимьян — несколько веточек, розмарин — несколько веточек, чеснок — 3 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло, зелень.

Окорочка отделить от костей. Посолить, поперчить, обжарить на сильном огне до золотистой корочки.

Картошку и лук нарезать крупными кружочками и отправить в миску. Посолить, поперчить, залить небольшим количеством растительного масла. Добавить розмарин, тимьян, три зубчика чеснока и перемешать.

Форму застелить пергаментом, выложить куриную мякоть. Сверху — кружочки томатов, затем слой из картофеля и лука. В форму налить белое сухое вино (секретный ингредиент), и сбрызнуть картофель растительным маслом, чтобы он красиво зарумянился.

Поставить в разогретую до 230 градусов духовку (включив верхний нагревательный элемент) на 40 минут.

Блюдо можно подавать детям, вино выпарится, подчеркнул Василий Емельяненко.

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