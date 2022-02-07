Нежные фруктовые оладушки: Емельяненко добавляет яблочко и смазывает их масляно-медовым составом

Телеповар Василий Емельяненко готовит их на ряженке.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» предложил рецепт нежных оладушек на ряженке с кусочками яблок. Вместо сметаны кулинар сделал к выпечке масляно-медовый топинг.

«Когда с утра вы хотите побаловать себя чем-то вкусненьким и сладеньким, а обычные простые оладьи на кефире вам надоели, то могу посоветовать рецепт мягеньких и румяных оладушек на ряженке. Очень рекомендую сделать к таким оладушкам шикарный топинг из медового масла», — прокомментировал шеф-повар.

Ингредиенты: ряженка – 500 мл, яблоко – половина, сливочное масло – 150 г, мука – примерно 150 г, сахар – 3 ч. ложки, разрыхлитель – 0,5 ч. ложки с горкой, соль – 0,5 ч. ложки.

Ряженку, сахар, соль и разрыхлитель положить в чашу миксера, начать взбивать, постепенно вводить муку до консистенции сметаны.

Половину небольшого яблока очистить от кожуры и семечек. Мякоть нарезать кубиком и добавить в тесто.

На сковороду налить достаточное количество растительного масла, разогреть и ложкой выложить маленький оладушек. Обжарить с двух сторон.

Сделать топинг. Сливочное масло комнатной температуры взбить с медом, который вводить постепенно.

Готовые оладьи намазать сливочно-медовым топингом и сразу подать к столу.

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