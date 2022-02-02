Как вкусно и сочно запечь любую рыбу: Белькович делает на ней надрезы и поливает маслом с чесноком

Также в соус Саша Белькович добавляет цедру и сок лимона.

Любая рыба превратится в кулинарный шедевр, если ее запечь в ароматном масле на перечной подушке. Как это сделать рассказал известный телеповар Саша Белькович в личном блоге.

Рецепт при этом очень простой и доступный по составу.

Ингредиенты: треска — 700 г (любая рыба на выбор), перец сладкий — 700 г, лимон — 1 шт., прованские травы — 1 ст. ложка, масло оливковое — 40 г, чеснок — 3 зубчика, соль\перец по вкусу.

Перец очистить, нарезать крупной соломкой. Посыпать прованскими травами. Посолить, поперчить полить оливковым маслом, перемешать, разложить по противню.

Рыбу очистить от чешуи, оставляя кожу. Сделать крестообразные надрезы с обеих сторон рыбы и положить ее на перцы.

Смешать оливковое масло, цедру лимона, рубленый чеснок и сок половинки лимона. Полить рыбу с двух сторон, чтобы соус хорошо попал в надрезы.

Посолить, поперчить, поставить в печь на 180 градусов на 25 минут, в зависимости от размера рыбы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!