«Лучше, чем из слоеного!»: как быстро приготовить сочный штрудель из теста филло с фруктами, показал Белькович

Саша Белькович на своем кулинарном проекте YouTube Sasha Belkovich рассказал, как быстро и просто сделать сочный штрудель из теста филло. «На мой взгляд, из филло получается пирог лучше, чем из слоеного! Потому что филло тоненькое и хрустит», — прокомментировал Белькович.

Ингредиенты: яблоки — 450 г, персики консервированные — 200 г, сахар — 80 г, грецкий орех — 40 г, кедровый орех — 30 г, изюм — 40 г, корица — 1 ч. л., масло сливочное — 40 г, яйцо — 1 шт., тесто филло.

Нарезать яблоки крупными кусками, растопить на сковороде сливочное масло и отправить туда яблоки, сахар и изюм. Обжарить до растворения сахара пару минут, главное не передержать, чтобы яблоки не превратились в пюре. В конце добавить корицу молотую и перемешать.

Начинку положить на сито, чтобы лишний соус стек.

Порубить крупно грецкие орехи. После того, как соус стечет, переложить в миску, добавить грецкие рубленые орехи и кедровые орехи.

Консервированные персики нарезать крупно и добавить в начинку. Размороженное тесто филло развернуть на стол и уложить первый слой.

Смазать растопленным сливочным маслом и уложить на него второй слой теста, также промазать сливочным маслом, затем сделать третий слой в таком же порядке.

На тесто уложить равномерно начинку и аккуратно подвернуть тесто в рулет.

Положить штрудель на противень с пергаментом, смазать взбитым яйцом и отправить в духовку на 30 минут (180 градусов).

После того, как штрудель приготовится, оставить ненадолго его неразрезанным, чтобы пирог пропитался.

Подавать с мороженым, поливать остатками соуса из-под начинки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!