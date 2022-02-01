«Очень нежный»: делаем простой блинный торт по Бельковичу с масляно-сливочной пропиткой

Для аромата Саша Белькович добавляет в соус сок апельсина.

Как сделать вкусный и простой блинный торт с масляно-сливочной пропиткой, рассказал телеповар Саша Белькович в личном блоге.

«Очень вкусный и стильный!» — заявил телеповар.

Ингредиенты: блины — 14 шт., сахар — 300 г, сливочное масло — 50 г, апельсиновый сок — 1 стакан, сливки 33% — 0,5 литра, корица — 1 чайная ложка, взбитые сливки — для подачи.

Приготовить по своему любимому рецепту блины (можно воспользоваться способом кулинара и ведущего Ильи Лазерсона).

Сделать соус для пропитки. Для этого положить в сковороду сахар, расплавить, положить кусочек масла, растопить, влить апельсиновый сок, посыпать корицей, все вместе попарить, влить сливки. Готовить до консистенции густого кефира.

Выложить тортик, выкладывая по одному блины и промазывая их по очереди соусом. Оставить на пару часов пропитываться. Подавать со взбитыми сливками.

«Он очень нежный, вкусный и крутой, попробуйте!» — сказал Белькович.

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