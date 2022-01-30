Картошка по-деревенски, как в пиццерии: Белькович просто обваливает кусочки в масле и муке и ставит в духовку

Очень простое блюдо обычно нравится всем.

Саша Белькович обнародовал в личном блоге аппетитный рецепт деревенской картошки в румяной корочке. Многие полюбили это блюдо, пробуя его в пиццериях и ресторанах.

Ингредиенты: картофель — 0,5 кг, сливочное масло – 50 гр., мука — 100 гр., специи (мускатный орех, паприка, карри), соль, перец — по вкусу.

Нарезать дольками картошку, отварить в кипящей воде, процедить.

Сделать панировку, смешав муку с мускатным орехом, паприкой, перцем, карри и солью.

Растопить сливочное масло, обвалять в нем картофельные дольки, затем в панировке.

Уложить на противень и отправить запекаться в духовку минут на 15.

«После этого картошечка будет хрустеть. Будет вкусная и обалденная!» — сказал Белькович.

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