Из любого мяса: как быстро сделать сочные рулетики с кабачком внутри по Емельяненко

Василий Емельяненко использовал мякоть индюшки, но можно брать курицу, свинину, говядину.

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать красивое, вкусное, но при этом простое блюдо из мякоти любого мяса и кабачка.

«Отличная идея для тех, кто пришел домой уставший, голодный и не хочет долго стоять у плиты. Рецепт простой и с минимальным количеством доступных ингредиентов», — прокомментировал шеф-повар.

Ингредиенты: индюшиная грудка, кабачок – 1 шт., томат – 1 шт., лимон – небольшой кусочек, соус песто, чеснок – 1 зубчик, сливочное масло – 50 г, растительное масло, соль – по вкусу, перец – по вкусу.

Мякоть нарезать на крупные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить. Кабачок нарезать на длинные брусочки.

Мясо посолить, поперчить, смазать соусом песто. Выложить сверху несколько кабачковых кусочков, свернуть в рулетики и связать шпагатом.

На разогретую сковороду налить немного растительного масла, добавить кусочек сливочного масла и для аромата положить один зубчик чеснока. Рулетики обжарить на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки.

Выложить их на противень, покрытый фольгой, сбрызнуть лимонным соком и выложить сверху ломтики томата. Поставить в разогретую до 230 градусов духовку на 5 минут.

Для аромата обжечь готовые рулетики газовой горелкой.

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